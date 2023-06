Roma | accuse ad arbitro Chiffi | udienza Mourinho rinviata

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Tribunale Federale non ritiene congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata, rinvio al 22 giugno per trovare accordo In relazione al deferimento del tecnico dellaJosé, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica riunitosi oggi, non ritenendo congrua l’ipotesi di patteggiamento presentata, ha rinviato l’a giovedì 22 giugno al fine di consentire alle parti di trovare un nuovo accordo. Il tecnico giallorosso era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’Danieleal termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Invece per le dichiarazioni successive alla primavera del 1980, la Corte d'appello confermava l'assoluzione, ... il tribunale federale nazionale ha deciso di rinviare al 22 giugno prossimo l'udienza per il deferimento dello Special One dopo le dichiarazioni rivolte all'arbitro Chiffi in occasione di Monza - Roma. Il ... Il tecnico giallorosso era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell'arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma

