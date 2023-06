Risse tra minorenni | coinvolti in trenta | trauma cranico per un 15enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ancora movida violenta della città di Avellino.Dopo l’episodio di sabato sera, ancora una rissa ieri lungo Corso Vittorio Emanuele quando un ragazzo di 14 anni sarebbe stato colpito da un gruppo di coetanei per strappargli da testa un cappellino di una nota e costorsa marca. Un altro episodio più grave a Valle, dopo in una lite sarebbero state coinvolte addirittura una trentina di persone, molte delle quali. Ad avere la peggio untrasportao all’Ospedale Moscati dove imedici hanno riscontrato unaddominale e. Gli altri ragazzi, una volta arrivate le Forze dell’Ordine allertate dai residenti, si sono dati alla fuga ma preziosa sarà la testimonianza del ragazzino che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Le indagini sono in corso. Sabato ...