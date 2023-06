Fuori dal locale però il pompiere sarebbe stato picchiato da un addetto alla sicurezza in stato di fermo da domenica sera, prima con l'accusa provvisoria di lesioni gravissime e ora, dopo il decesso ...è entrata nel suo cuore come in quello di nostro nipote che a breve compirà 15 anni e che da ...vedere la finale di Champions e bere una birra mi ha raccontato che non c'è stata nessuna...Il 34enne è rimasto gravemente ferito in una colluttazione fuori da una discoteca di Miramare anella notte tra sabato e domenica. La Procura ha aperto un fascicolo: il buttafuori che avrebbe ...

Rimini, rissa davanti a una discoteca con un buttafuori: morto un vigile del fuoco TGCOM

Il responsabile del pestaggio è un 28enne nato in Italia da genitori albanesi e residente a Fano L'uomo sabato sera era andato a ballare in un locale di Miramare quando per motivi e circostanze al vag ...«Indosso anch’io questa divisa e so bene come ci muoviamo quando siamo costretti a dare notizie tragiche alle famiglie. Ecco perché quando ho sentito le ...