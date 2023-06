(Di martedì 13 giugno 2023) Non è mia abitudine esprimere i miei sentimenti personali sul giornale di cui sono editore. In questo caso mi sento di fare un’eccezione. Direi con Foscolo: “I monumenti funebri inutili ai morti giovano ai vivi”.Berlusconi quando, ancora esterno alla politica, partecipava ad alcuni incontri

Silvio Berlusconi con simpatia' aggiunge Venditto. 'Non era un settario, era undella destra democratica impegnato sui temi delle libertà democratiche'. Berlusconi, nei tre giorni del ...Vincemmo eche il presidente non stava nella pelle dalla felicità: battere la squadra dell'... Era ungeneroso, passionale e appassionato'. Leggi anche Da Dida a Van Basten passando per ...Al di là del calcio chi è stato Berlusconi 'Ungeneroso, importante. Aveva una dote, quella di essere unico in tutto ciò che faceva. Dalla politica allo sport, passando per la comunicazione e l'...

Ricordo di un uomo che ha salvato l'Italia ilmessaggero.it

Lo ha conosciuto bene. Lo ha frequentato, ci ha discusso, ha imparato ad apprezzarlo, è diventato suo amico. Un legame, quello tra Fabio Capello e Silvio Berlusconi, unico. Il ...È finita un'epoca. Davvero. Non è una frase fatta perché Silvio Berlusconi è uno dei pochi uomini, davvero rari, che hanno caratterizzato un intero periodo storico nella vita di un Paese ...