Ricorati di me

(Di martedì 13 giugno 2023) Ricordati di me Di Vincenzo Calafiore “ … se c’è una cosa che sto imparando da tutta questa faccenda è quanto sia facile perdere tutto, tutto ciò che pensavo fosse stato mio per sempre …. “ Vincenzo Calafiore Facendo uso del moderno linguaggio per specificare come sono e cosa sono adesso, dovrei dire che sono in una situazione di – of-line -, ma mi piace molto di più dire che sono dentro una forma di vita sospesa. Sono nel corso del giorno legato a un telefono che mi avvisa che devo assumere dei farmaci, e nel frattempo cado tra le braccia di Morfeo, per svegliarmi per pranzare o per cenare, e finire la mia giornata steso in un letto a cercare di prendere sonno o semplicemente continuare a dormire. Non so che vita sia, non sono in grado di definirla, ma so che è tempo, tempo prezioso nonostante tutto …. Tutto il tempo per pensare alla vita che è stata, mentre scivola piano ...