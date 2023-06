Ricicla il nocciolo di ciliegie in questo modo e non lo butterai più!

Leggi su donnaup

(Di martedì 13 giugno 2023) Ogni anno quando arrivano lefarsi una scorpacciata è quasi un rito. Tuttavia una volta mangiate i noccioli rimangono li a fissarci. Bisogna buttarli nella pattumiera? Ovviamente no! Anche loro posso essereti in tantissimi modi. Lesono uno dei frutti che più amiamo consumare e farne a meno è quasi impossibile. Per fortuna hanno poche calorie, solo 63 calorie per ogni 100 grammi, e sono perfette da mangiare durante una dieta. Infatti è possibile mangiare anche 25 – 30al giorno senza perdere la linea. Oltre asono piene di vitamine A e C, sono depurative, diuretiche, aiutano la vista e sono disintossicanti. Come se ciò non bastasse hanno proprietà antinfiammatorie e diminuiscono il mal di testa. Il loro difetto? Durano troppo poco! Come detto sopra inoltre è ...