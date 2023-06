Revelli | “Dal conflitto d’interessi all’impunità ai potenti In Silvio c’è l’Italia peggiore”

(Di martedì 13 giugno 2023) Professore Marco, storico e politologo, quale eredità lasciaBerlusconi? “Lascia un’eredità pesante pere gli italiani. Oggi noi assistiamo a una celebrazione in qualche modo sproporzionata, non giustificata solo dal fatto che la morte di una persona è comunque un fatto triste. Ma l’apologia a cui assistiamo è, a mio parere, fuori luogo, per non parlare dei funerali di Stato che mi stupiscono enormemente perché i funerali di Stato per una persona che è stata condannata in via definitiva per reati gravi dal punto di vista della cosa pubblica, come l’evasione fiscale, offrono del nostro Paese un’immagine non molto presentabile rispetto ad altri paesi che si considerano virtuosi. Se devo parlarne da vivo, e non farmi condizionare da un evento di per sé luttuoso, devo dire cheBerlusconi ha ...

REVELLI: DA BERLUSCONI UN'EREDITA' PESANTE 9 colonne

La Notizia intervista il professor Marco Revelli, storico e politologo, per il quale Berlusconi “Lascia un’eredità pesante per l’Italia e gli italiani. Oggi noi assistiamo a una celebrazione in ...Chi è stato, davvero, Silvio Berlusconi È questa la domanda che da questa mattina - da quando cioè sui media di tutto il mondo si è diffusa la notizia della morte dell’86.enne ex premier italiano - c ...