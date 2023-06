Renzo Rosso | “Per i miei figli ho scelto la scuola pubblica | è lì che ci si confronta con la vita vera”

Milano, zona Navigli, via Stendhal, civico 34. È la sede di Diesel di. Veste un look rapper: Denim nero, sneakers bianche, catene, bracciali, due R tatuate sulle dita. Prima di lui arriva l'azzurro cristallino dei suoi occhi " educati, ma curiosi " e una ...Ora è il momento di accelerare questi processi non solo come Gruppo ma come industry, perché sono convinto che la partita della sostenibilità si debba vincere insieme" " ha dichiarato, ...Tre infatti sono i cardini delle strategie del gruppo capitanato da, che divide il suo impegno tra il supporto alla filiera, nuovi modelli di business responsabili e collaborazione, in ...

Renzo Rosso: «I miei figli tutti alla scuola pubblica. È lì che ci si confronta con la realtà» L'Espresso

È diventato imprenditore di successo grazie al padre che gli ha insegnato il senso del dovere e l’ha costretto a studiare. Ha creato un polo del lusso ...Il club biancorosso è alla ricerca del nuovo direttore sportivo, incassato il no di Leone pensa al DS dei rossoblu Il Vicenza, dopo l’addio a Balzaretti, è a caccia del nuovo direttore sportivo. Incas ...