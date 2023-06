(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - "L'ana non era particolarmente apprezzata nella Casa Bianca di Barack. Invece Tonylomolto". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Matteo, a Tagadà su La7. "aveva molte caratteristiche speciali, che riusciva a tenere tutte insieme. Ammiravo in lui questa incredibile fame di vita. Fino all'ultimo ha fatto di tutto perché aveva una straordinaria voglia di vivere e di fare", ha osservato il leader di Italia Vivando l'ex presidente del Consiglio scomparso ieri a 86 anni. Eppure i rapporti tra i due non sono stati sempre sereni: con"la rottura fu sul presidente della Repubblica. Proposi adi fare il nome di Mattarella, di ...

... ma io sarei andato anche a Timbuctù per prendere dei soldi per la tassa di scopo per Firenze, e se il presidente del Consiglio ti chiama, che fai non vai', ha aggiunto. Infine il capitolo ..., naturalmente, non ci sta e risponde che non sarà lui "l'erede baby" di Silvio, ma ... Perciò quando qualcuno chiede a Elly quale potrà essere il suo orientamento,un vecchio e saggio ...... "Nel suo libro di memorie recentemente pubblicato ' Bibi: My Story', Benjamin Netanyahu... il giovane campione del centrismo Matteo; l'irriverente anarchico e comico Beppe Grillo; ...

Renzi ricorda Berlusconi: "Obama non amava la sua ironia, Blair sì" AGI - Agenzia Italia

Il leader di Italia Viva sull'ex presidente del Consiglio scomparso ieri a 86 anni: "Ammiravo in lui questa incredibile fame di vita" ...Dal 1967 fino ai giorni nostri "non è stato costituito un apposito reparto presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con il compito di seguire il comportamento ne ...