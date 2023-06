Renzi ricorda Berlusconi | Obama non amava la sua ironia | Blair sì

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - "L'ana non era particolarmente apprezzata nella Casa Bianca di Barack. Invece Tonylomolto". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Matteo, a Tagadà su La7. "aveva molte caratteristiche speciali, che riusciva a tenere tutte insieme. Ammiravo in lui questa incredibile fame di vita. Fino all'ultimo ha fatto di tutto perché aveva una straordinaria voglia di vivere e di fare", ha osservato il leader di Italia Vivando l'ex presidente del Consiglio scomparso ieri a 86 anni. Eppure i rapporti tra i due non sono stati sempre sereni: con"la rottura fu sul presidente della Repubblica. Proposi adi fare il nome di Mattarella, di ...

Inoltre, sui funerali di Stato,che Silvio Berlusconi ha diritto ai funerali di Stato perche' e' un ex premier, la possibilita' dei funerali di Stato non e' inventata per Berlusconi ...Il lutto nazionale 'è stato fatto per altri presidenti del Consiglio come Ciampi',( ADDIO BERLUSCONI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). 'I professionisti dell'anti berlusconismo si fermino' ...Matteonello speciale di ' Mattino Cinque News 'Silvio Berlusconi morto lunedì 12 giugno all'età di 86 anni ealcuni retroscena sul patto del Nazareno. 'C'era un atteggiamento di ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Berlusconi, Matteo Renzi a Sky TG24: 'Polemiche su funerali e lutto una vergogna' ...Roma, 14 giu. (askanews) - La scelta del lutto nazionale in occasione del funerale di Silvio Berlusconi è stata del "governo che può farlo in presenza di ...