(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - "L'ana non era particolarmente apprezzata nella Casa Bianca di Barack. Invece Tonylomolto". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Matteo, a Tagadà su La7. "aveva molte caratteristiche speciali, che riusciva a tenere tutte insieme. Ammiravo in lui questa incredibile fame di vita. Fino all'ultimo ha fatto di tutto perché aveva una straordinaria voglia di vivere e di fare", ha osservato il leader di Italia Vivando l'ex presidente del Consiglio scomparso ieri a 86 anni. Eppure i rapporti tra i due non sono stati sempre sereni: con"la rottura fu sul presidente della Repubblica. Proposi adi fare il nome di Mattarella, di ...

Nessuno leperché non le ha fatte. Ci sono solo 60 leggi ad personam, è un fallimento ... L'ultima fucilata di Travaglio è per Matteo: 'Si sta affannando a leccare la bara a reti unificate ..."Venti anni di teatro pubblico in città, un compleanno importante"Andò sottolinenando per ... seguirà "La Madre" di Zeller, regia di Marcello Corugno con Andreae Lunetta Savino. Ad ...'Venti anni di teatro pubblico in città, un compleanno importante'Andò sottolinenando per ... seguirà 'La Madre' di Zeller, regia di Marcello Corugno con Andreae Lunetta Savino. Ad ...

Renzi ricorda Berlusconi: "Obama non amava la sua ironia, Blair sì" AGI - Agenzia Italia

E’ polemica sul giorno di lutto nazionale per l’ex premier Silvio Berlusconi. Se la stampa italiana esalta la figura del fondatore di ...La segretaria del Pd sarà ai funerali di stato del Cav. insieme ai capigruppo dem Chiara Braga e Francesco Boccia, così come il Terzo polo. Il M5s latita ...