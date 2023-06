Relax californiano per il principe Harry | ride e scherza tra i veterani

In America il principe Harry è una persona diversa. Da Londra a Los Angeles il suo umore è cambiato e se nel Regno Unito è apparso serio, preoccupato, a volte al limite delle lacrime, negli Usa viene ...

Relax californiano per il principe Harry, ride tra i veterani TGCOM

Il principe Harry in America è felice. Dopo essere volato a Londra per deporre come testimone nel processo contro il Mirror Group Newspapers, e non aver fatto visita a nessun reale (Re Carlo è molto t ...