Regione Lazio | istituita la cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue Economy

(Di martedì 13 giugno 2023)ladiper lo; il Presidente, Francesco Rocca, ha firmato il Decreto Presidenziale in attuazione alla L. R. n. 2 del 24 febbraio 2022 riguardante “Disposizioni per la promozioneformazione, dell’occupazione e dellonei settori”. LadiL'articolo Temporeale Quotidiano.

... trasformano in farmaci salvavita il plasma donato in 5 Regioni italiane (Toscana, Marche,, ..." Rieti deve diventare un volano per lo sviluppo economico della Provincia e della". Attiva ...... alla Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità dellaMolise e vari Enti ... nelle Regioni, Abruzzo, Campania, Piemonte e Molise, oltre alla formazione nei plessi ...In collaborazione con la, questa azione mira a favorire lo sviluppo della nautica da diporto agevolando le attività del settore ittico anche nella stagione estiva. 'L'intervento ha ...

Economia, Ciacciarelli: "Le coste vanno valorizzate, ripartiamo dalle infrastrutture" RomaToday

Le regioni italiane meno sviluppate, ovvero tutto il Sud Italia con l’eccezione dell’Abruzzo, possono “essere considerate tutte insieme come l’area più vasta e popolosa di arretratezza economica dell’ ...Angelilli: «oggi iniziati i lavori del Tavolo del Mare con i Comuni costieri e isolani raccolte le tematiche urgenti e le criticità che saranno portate all’esame della Cabina di regia» ROMA-Istituita ...