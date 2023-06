Real Madrid | presentato Brahim Diaz | “Sono molto grato al Milan”

(Di martedì 13 giugno 2023) Nella conferenza stampa per il suo ritorno alha espresso anche dolci parole per il suo passato al

Un'impresa disperata, quasi impossibile, perché Ancelotti ha preso la decisione di rispettare il contratto con il. CI PROVA FINO IN FONDO - 'Sono nordestino, abituato a lottare e non ...... nemmeno dopo il più recente rinnovo, durante la calda estate contraddistinta dalla trattativa tra lui e il. La lettera inviata ieri ad Afp da Mbappé, infatti, è datata '15 luglio 2022': '...Secondo una fonte a suo tempo vicina alla trattativa con il, ora però il Psg non ha in programma di lasciare libero il suo n.7 tra un anno, quando sarà in scadenza di contratto, e quindi ...

Un fulmine, a ciel non proprio sereno, ha colpito il Paris Saint-Germain. Dopo un'annata deludente, chiusasi comunque con la vittoria della nona Ligue 1 degli ultimi undici anni e ...Il fuoriclasse francese verso l’addio al Psg. Dopo il rifiuto di un anno fa, il Real Madrid è in prima fila, pronto ad accoglierlo ...