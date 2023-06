Real Madrid | Florentino Perez ricorda Berlusconi | 'Ha segnato un'epoca | sarà sempre nella nostra memoria

Zinedine Zidane, ex allenatore del, ha parlato di un eventuale possibilità di diventare commissario tecnico della Francia Zinedine Zidane, ex allenatore del, ha parlato a GQ di un eventuale possibilità di ...Mentre Carletto Ancelotti , oggi allenatore del, ricorda "l'uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura sportiva". 1 /36 Previous I ringraziamenti di ...Su Mbappé è noto l'interesse del, che ha messo in stand by Havertz del Chelsea e Kane del Tottenham, ma da Parigi non arrivano segnali positivi. Al Khelaifi, numero uno del Psg e dell'Eca,...

Champions League, possibile incrocio Real Madrid-Milan ai gironi: il bilancio assoluto Milan News

Kylian Mbappé ha informato il Paris Saint-Germain di non voler attivare l'opzione per prolungare il contratto coi parigini (accordo che scadrà nel 2024) e di non prendere in considerazione l'idea di u ...Prima della conferenza stampa di ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid ha preso parola il presidente delle Merengues, Florentino Perez che ha voluto anche ricordare Silvio Berlusconi, scomparso ieri.