Raw 12 06 2023 L’ultima occasione

(Di martedì 13 giugno 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Intrust Bank Arena di Wichita, Kansas. Lo show inizia con la SmackDown Women’s Champion Rhea Ripley che raggiunge il ring. Adam Pearce è già sul medesimo con una cintura coperta da un telo, poi al di sotto di esso si rivela essere il nuovo titolo di Rhea, il WWE Women’s World Championship. Dominik Mysterio arriva per festeggiare con lei il momento. Ma quasi immediatamente vengono interrotti da Cody Rhodes. Chiede al pubblico se vogliono parlare del nuovo titolo di Rhea, del rispetto che Dominik non gli ha portato la precedente puntata del brand rosso, oppure del suo match contro The Miz. Poi lancia la sfida a Dominik per Money in The Bank. The Miz nel frattempo prova ad attaccare Cody, ma quest’ultimo riesce a portarlo fuori ring senza alcun problema. Dopo delle prime incertezze Rhea accetta la sfida per ...