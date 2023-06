Ravello Festival | 9 concerti sinfonici | 4 concerti jazz e una “Maratona Chopin”

(Di martedì 13 giugno 2023) Tutto pronto per questa nuova avventura del, giunto alla sua 71esima edizione. Il debutto, sempre sul meraviglioso Belvedere di Villa Rufolo, domenica 2 luglio 2023, con il consueto concerto wagneriano. È stato presentato questa mattina, nella Sala Giunta della Regione Campania il ricco cartellone della 71esima edizione del. Per la Fondazione

"Il turismo culturale, che appuntamenti come ilincentivano e promuovono, può rappresentare, insieme a servizi pubblici all'altezza degli standard della costiera amalfitana, il vero antidoto all'overtourism". La riflessione del ...... A Belmond Hotel di. Ciò significa sostenibilità e capacità di autofinanziamento, cioè ... sovrintendente di Ravenna- Anno dopo anno, il maestro Muti sale sul podio di orchestre e cori ...Presentato stamane in Regione Campania il cartellone della 71esima edizione del. Per la Fondazionesono intervenuti il Presidente Dino Falconio , il Presidente del Consiglio di Indirizzo Lorenzo Lentini e il Direttore Generale Maurizio Pietrantonio . In ...

Ravello Festival, da Wagner e Chopin a finestra sul jazz Agenzia ANSA

Archiviati i festeggiamenti per il 70esimo, il Ravello Festival riparte da Richard Wagner e, una volta di più, afferma con forza la sua vocazione ...Il Ravello Festival sta tornando nella sua 71ª edizione con una programmazione che ruoterà attorno a Richard Wagner. Questo festival musicale si svolge nel suggestivo scenario del Belvedere di Villa R ...