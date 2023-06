Rassegne | “Benvenuta estate” | a Praiano tra musica e yoga

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 giugno 2023) Un weekend intenso, in cui larisuonerà libera per le strade del paese mentre corpo e mente saranno coccolati da sessioni die meditazione.Music View e Namastè. Oasi Olistica presentano, un cartellone congiunto di eventi in programma dal 16 al 18 giugno per salutare la nuova stagione che a breve farà capolino.Music View è organizzato dall’associazioneChambre and Jazz Music, e si inserisce all’interno dell’omonimo festival. Come tutti gli appuntamenti della kermesse, gode della direzione artistica del M° Carmine Laino, primo contrabbasso del Teatro di San Carlo, ed è un vero e proprio regalo che l’associazione ha deciso di offrire alla comunità praianese e ai turisti. Il 17 e il 18 giugno, ...