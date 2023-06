Rapimento sempre più probabile per Kataleya Chicillo Alvarez | la bimba scomparsa a Firenze

(Di martedì 13 giugno 2023) Si profila conmaggior forza l’ipotesi delnella storia di, la bambina peruviana di 5 annisabato scorso dall’ex hotel Astor di via Maraglino, a, assieme alla madre Katherinee ad altre cento persone circa che hanno occupato lo stabile. Nella giornata di ieri le ricerche sono state dichiarate ufficialmente concluse, ma ora i carabinieri stanno indagando per sequestro di persona; la procura fiorentina sta infatti esaminando alcuni elementi a disposizione e ha ipotizzato un sequestro a scopo di estorsione o vendetta. Tra gli elementi considerati, ad esempio, la telefonata ricevuta da un’amica di Katherine, Isabel, in cui una voce sudamericana avrebbe detto “Kata ...

Anche i droni per cercare la piccola Kata Ore di ansia per Kata, la bambina scomparsa a Firenze: ipotesiLe ricercheieri sera circa una quarantina di persone ha partecipato a ...Ed è proprio la mancanza di risultati a spingerepiù gli investigatori a valutare l'ipotesi di un sequestro di persona a scopo di estorsione. Partendo dal presupposto che la bambina non è ..."Ancora tutte le ipotesi sono aperte, ma ildiventapiù probabile e se è unpotrebbe essere motivato da una ritorsione", ha detto il generale Vitagliano. "La madre della ...

Bimba scomparsa a Firenze, "l'ipotesi di rapimento sempre più ... Dire

Kata non si trova. Hanno dato esito negativo i controlli effettuati ieri sera dai carabinieri con le unità cinofile a Firenze, in via Monteverdi, in alcuni alloggi Inpdap occupati, a ...Che fine ha fatto Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze Per la madre è stata rapita e la donna dice anche di sapere chi potrebbe essere stato. Gli unici sospetti che ha ...