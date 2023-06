Rai | via libera Cda a Linee Guida e Piano Industriale Mariella approda nella Direzione Comunicazione di Nicola Rao

la barba in omaggio a Silvio Berlusconi. Matteo Salvini ieri, nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, è più volte intervenuto sue altre reti per un suo ricordo del Cavaliere. Spesso ......ampiamente ricambiato " per lei Pier Paolo era il suo "piccolo principe" " e rafforzato... Una co - produzioneDocumentari e Anele, con il contributo diTeche e con il sostegno di ..."Dalla P2 ai rapporti con la mafiaDell'Utri, dal disprezzo della giustizia alla mercificazione ... Sul tema del lutto nazionale è intervenuta anche Rosy Bindi a Un Giorno da Pecora suRadio1 . "...

La produzione a rischio - Agorà 12/06/2023 YouTube

Il film documentario di 90’, una coproduzione Rai Documentari e Anele ... ricambiato – per lei Pier Paolo era il suo “piccolo principe” – e rafforzato via via dalle durezze della vita. Arte e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...