Questi sono per lui Mauro Corona | l' omaggio impensabile al Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) "per lui":ha realizzato dei fiori in legno per Silvio Berlusconi e li ha mostrati in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3. Poi, quando la conduttrice gli ha chiesto cosa pensasse della morte dell'ex premier, lo scrittore - commosso - ha risposto: "Mi dispiace molto, e dispiacerà a molti, anche ai nemici... Come faremo senza questa figura a volte contraddittoria, a volte un po' spocchiosa? A me sinceramente fa male sapere che non c'è più. All'inizio lo avevo anche maltrattato in qualche occasione. Ma ho dalla mia l'onestà di aver chiesto scusa a Berlusconi e quindi ho la coscienza a posto". "Quindi adesso lei pensa solo bene di Berlusconi?", lo ha incalzato ancora la Berlinguer. E, in modo onesto, ha risposto: "No, questo significherebbe ...