Questa volta carissimo Silvio Il saluto di Gianni Letta per 30 anni accanto al Cav

(Di martedì 13 giugno 2023) «mi mancano la forza e le parole». Inizia così l'ultimo messaggio diBerlusconi, in un necrologio pubblicato sui giornali di oggi, martedì 13 giugno. «Ti dico solo grazie, e lo ripete con me, a te e a tutta la tua famiglia, la mia famiglia. Ti accompagnino con la preghiera, il ricordo e la gratitudine die Maddalena, con Marina, Stefano, Edoardo e Gaia, Giampaolo e Rossana. Un ultimo tenerissimo abbraccio da tutti», conclude, per trent'a Berlusconi, grande tessitore delle strategie del Cavaliere. Tra gli ultimi saluti che riempiono le pagine dei necrologi anche quello della prima ...

... perché infase della vita insorge l'osteoporosi, ovvero la temuta fragilità ossea. Leggi ... Ciononostante, uno studio recente rivela che basta esporsi ai raggi per 15 minuti trealla ...notizia strappa il cuore e mi lascia impietrita dal dolore. Perdo un pezzo della mia vita e ... Ancora unai profeti di sventura prevedono la dissoluzione e ancora unavengono ...Ne era convinto anche all'inizio del calvario che lo ha portato via in due mesi, quando parlando della sua malattia mi disse con tono determinato al telefono: "Ce la farò anche". E ne ...

Questa volta non è routine. L'esercitazione Nato in Lituania AGI - Agenzia Italia

È finita un'epoca. Davvero. Non è una frase fatta perché Silvio Berlusconi è uno dei pochi uomini, davvero rari, che hanno caratterizzato un intero periodo storico nella vita di un Paese ...La gente comune a Cuba passa più di un terzo della sua vita in coda. Dopo il periodo especial negli Anni 90, in seguito al crollo dell’impero sovietico a cui l’isola era legata indissolubilmente, ques ...