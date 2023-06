(Di martedì 13 giugno 2023) Il berlusconismo ha stabilito il primato del successo personale su qualsiasi tensione verso l’altro. L’applauso è diventato la misura del valore di tutto e i cittadini si sono trasformati in spettatori

Quella religione dell'Io che ha ucciso l'etica del Paese Il Secolo XIX

