Quanto costa una casa nel Sannio | comprare o affittare | dove conviene e dove no

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiIl trend è in leggero aumento ma la situazione sui prezzi di acquisto e di affitto delle abitazioni nella provincia di Benevento nel suo complesso presenta connotati di stabilità. Rispetto a dodici mesi fa il costo medio al metro quadro per le case nelè aumentato dello 0,11% passando dai 902 euro del maggio 2022 ai 903 euro attuali. Salito, seppur di poco, anche il costo degli affitti, che arriva a un centesimo dalla soglia dei 6 euro al metro quadrato. Il dato attuale è di 5,99 euro mensili, nel maggio 2022 si assestava su una media di 5,75 euro. L’ultima analisi ha rivelato svariati dettagli su un tema che tiene banco soprattutto nelle grandi città,il costo della vita sta diventando un problema tangibile per studenti e lavoratori. La nostra lente d’ingrandimento è stata puntata sui dati di ...