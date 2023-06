Quando gioca Jannik Sinner a ‘s-Hertogenbosch? Definiti orario e avversario

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) Manca ormai sempre meno al debutto stagionale sull’erba di. L’italiano classe 2001 giocherà infatti in questa settimana all’ATP 250 di ‘s-(Paesi Bassi) e sarà proprio lì che disputerà il suo primo match sulla superficie verde. Grazie al bye al primo turno, l’altoatesino (testa di serie n.2) entrerà in gioco direttamente dagli ottavi di finale o mercoledì 14 o giovedì 15 giugno. Ad attenderlo ci sarà la sfida contro il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik (n.47 del ranking) e il qualificato belga David Goffin (n.126 al mondo). In ogni caso si tratterà di un incontro difficile, in cuidovrà subito dimostrare di non aver subito un contraccolpo psicologico dopo la cocente eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2023 (il classe 2001 ha perso al quinto set contro il ...