Stracciando l'accordo che dava all'Ucraina lo status di stato confinante è davanti ai giornalisti inviati di guerra chelancia l'ennesimaal mondo. Di fronte alle forniture che sono ...Non c'è modo di verificare le affermazioni disulle perdite subite e anche gli analisti ... arrivano i primi (e costosi) successi Davide Maria De Luca LukashenkoIl leader bielorusso ...Il capo della Wagner parla addirittura di fucilazione per il ministro della Difesa, scintille sempre più evidenti tra i russi The post, Prigozhin e Shoigu: "triangolo di fuoco" al Cremlino appeared first on ...

Putin minaccia: 'Potremmo usare l'uranio impoverito' TGLA7

Il mare d'Azov E' russo. Proiettili all'uranio impoverito usati da Kiev Potremmo usarli anche noi. L'accordo sul grano ucraino Potremmo anche uscirne.Missili sulla città di Zelensky, almeno 11 morti. Il Wsj: 'Dagli Usa armi all'uranio impoverito'. Casi di colera a Kherson. La Cia aveva messo in guardia il governo ucraino dal non attaccare il Nord S ...