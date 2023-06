Putin | Le perdite delle forze ucraine sono catastrofiche

(Di martedì 13 giugno 2023) "L'offensiva ucraina si sviluppa su larga scala nelle direzioni di Vremivka, Shakhtarsk e Zaporizhzhia. La manovra e' stata avviata in particolare con l'utilizzo di riserve strategiche ed e' in corso ...

Leucraine si stanno avvicinando a un livello che potrebbe essere definito come ... Cosi' il presidente russo Vladimirparlando della controffensiva ucraina in corso nella parte orientale ...Il presidente russo Vladimirha affermato che l'esercito ucraino ha subitoquasi "catastrofiche" da quando ha lanciato la sua controffensiva su diversi settori del fronte in Ucraina, durante un incontro televisivo ...ha anche descritto le recentiucraine come "catastrofiche" e ha affermato che Kiev ha perso quasi un terzo del suo equipaggiamento militare occidentale."Hanno perso oltre 160 carri ...

Putin: "Perdite catastrofiche tra le truppe ucraine [video] AGI - Agenzia Italia

'L'offensiva ucraina si sviluppa su larga scala nelle direzioni di Vremivka, Shakhtarsk e Zaporizhzhia. La manovra e' stata avviata in ...Mosca 13 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l'esercito ucraino ha subito perdite quasi "catastrofiche" da quando ha lanciato la sua controffensiva su diversi settori ...