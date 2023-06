Putin | ' la controffensiva di Kiev continua senza successi'

(Di martedì 13 giugno 2023) Laucrainasu larga scala e utilizza riserve strategiche, ma finora non ha avuto successo in alcuno dei settori. Gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina "rimangono in ...

Vladimirsostiene che le perdite delle forze ucraine nella"si avvicinano a essere catastrofiche", scrive la Tass. Secondo il presidente russo, le truppe ucraine avrebbero perso ...... forniti a Kiev dai suoi alleati per lain corso. 'Alcuni dei mezzi da combattimento ... Il piano difa venire i brividi all'EuropaMentre laucraina prosegue, la Bielorussia minaccia, senza "alcun dubbio, l'utilizzo ... sottolineando che è stato lui ad insistere con il presidente russo Vladimirperché ...

Controffensiva ucraina, cosa sta succedendo La nuova guerra su tre fronti: Kiev avanza, Putin trema (ma non l ilmessaggero.it

La controffensiva ucraina continua su larga scala e utilizza riserve strategiche, ma finora non ha avuto successo in alcuno dei settori. (ANSA) ...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi la legge che archivia l’accordo con l’Ucraina in quanto «confinante» sul Mar d’Azov e lo definisce come un «mare interno» della Federazione russa, in ...