Putin alla tv russa ricorda commosso l’amico Silvio | “Un politico raro | diceva quello che pensava” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) Non si è accontentato delle condoglianze nel lungo telegramma a Sergio Mattarella, Vladimirha voluto rilasciare anche un’intervista, diffusa dal Cremlino, perre «Berlusconi». LEGGI ANCHEBerlusconi: un amico saggio e lungimirante. L'amicizia messa in crisi dguerra in Ucraina Occhetto piange il 'nemico' Berlusconi: "Meloni è l'unico erede, sul bipolarismo fece un capolavoro" Il presidente russo, che dall’invasione dell’Ucraina ha ricevuto la condanna pressoché unanime della comunità internazionale, mostra in questa intervista un lato sorprendente, tradendo una forte emozione. E lasciando capire che con il Cavaliere il rapporto andava oltre i ruoli istituzionali. “Un grande amico della ...