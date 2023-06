Puglia | maltempo | allerta temporali dal pomeriggio con peggioramento domani Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di martedì 13 giugno 2023) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità dalle 13 per sette ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sullacentro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo con validità dalle 8 di, mercoledì 14 giugno, per sedici ore. Si prevedono” precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sucentro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di ...