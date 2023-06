Proteggere il reddito dei tassisti a scapito dei consumatori non è accettabile

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) In un Paese allergico alla concorrenza, c’è una sentenza che farà discutere. È stata pronunciata dalla Corte di giustizia europea e ha per oggetto l’annosa questione della gestione del trasporto pubblico non di linea. Alla Corte è stato chiesto, su rinvio pregiudiziale di un giudice spagnolo, se è contraria al diritto europeo, e in particolare alla tutela della libertà fondamentale di stabilimento (art. 49 Tfue), una normativa che prevede, da una parte, che per esercitare l’attività di servizi di Ncc in una città sia imposta un’autorizzazione specifica (che si aggiunge all’autorizzazione nazionale già richiesta per la fornitura di tali servizi), e, dall’altra, che il numero di licenze necessarie per l’esercizio dell’attività sia limitato (nel caso di specie, a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi attive nella città di Barcellona). La Corte ha risposto: dipende. Secondo una ...