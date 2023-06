Programmi TV di stasera | martedì 13 giugno 2023 Su Italia 1 il film ‘Sulle ali dell’avventura’

(Di martedì 13 giugno 2023) Sulle Ali dell'Avventura Rai1, ore 21.20: Sophie Cross – Verità nascoste – Novità Serie Tv. 1×01: Sophie, avvocata penalista, e suo marito Thomas, commissario di polizia, abitano con il figlio di cinque anni Arthur in una bellissima casa sulla costa del Mare del Nord. Mentre il bambino gioca con l’aquilone in prossimità della casa, la mamma si distrae per pochi secondi, e Arthur scompare. Le ricerche effettuate in zona non danno risultati, e dopo qualche tempo l’inchiesta viene abbandonata. Rai2, ore 21.20: Foggia – Lecco Calcio. Foggia e Lecco si giocano in un doppio confronto l’accesso al prossimo campionato di Serie B di calcio. L’andata si gioca in casa dei pugliesi. Rai3, ore 21.20: #Cartabianca Attualità. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un ...

... partecipando amolto seguiti come Non stop e Black Out. Se con il trio ha fatto ... la carriera da solita l'ha portato a diverse pellicole di successo come Madonna che silenzio c'è, ...Da quando è giunta a Cologno Monzese, Belen è sempre stato un volto di punta dei... La conduttrice propriosarebbe dovuta andare in onda nella prima serata di Canale 5 con la ...Guida tv di martedì 13 giugno: idella sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 55 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:27 - IL COMPAGNO DON ...

L'Isola non va in onda per la morte di Berlusconi: il cambio programmazione Mediaset e Rai Fanpage.it

Francesco Nuti stasera in tv, video e curiosità di Madonna che silenzio c'è stasera. In omaggio al regista e attore scomparso il suo film più indimenticabile ...Silvio Berlusconi è morto e i palinsesti cambiano, stasera in tv. La notizia della morte del Cav è corsa veloce stamattina tra giornali e televisioni così le principali ...