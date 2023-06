Programmazione Mediaset martedì 13 giugno | altre variazioni per la morte di Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) Ieri è stato dato l’annuncio delladi Silvioe, come era prevedibile, anche i palinsesti sono stati totalmente stravolti. Stessa cosa si verificherà anche nel corso della giornata di13, in cui lasubirà delle nuove modifiche. Per tutto l’arco della giornata, infatti, ci saranno programmi dedicati a Silvio L'articolo proviene da KontroKultura.

... la Soap non va in onda oggi 13 giugno 2023 Settimana piuttosto strana per le Soap Rai e. ...Rai di oggi 13 giugno 2023: salta Sei Sorelle ma rimane Un Posto al Sole Sei Sorelle ,...Unaspeciale a reti unificate senza alcuna interruzione pubblicitaria: è questo il piano messo in atto dalle retiper ricordare Silvio Berlusconi , scomparso ieri mattina all'età ...Soap di Canale5: Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani non vanno in onda oggi Navighiamo a vista, ogni giorno, per scoprire come cambierà ladopo la morte di ...

Silvio Berlusconi morto, la programmazione Mediaset di oggi TGCOM

Ieri Alvin ha comunicato ai naufraghi la morte ti Silvio Berlusconi e la sospensione della semifinale del programma.Oggi ci sarà Terra Amara su Canale 5 Scopri come cambiano gli orari di programmazione della soap turca dopo la scomparsa di Berlusconi.