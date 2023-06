Prodi | morta moglie Flavia Franzoni

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Con enorme dolore, il presidente Romano, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua". Si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ex-premier.

Aveva 76 anni. L'annuncio della famiglia in una nota E'Flavia Franzoni, la moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano. "Con enorme dolore, il presidente Romano, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, ...

