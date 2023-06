Prodi | Mastella | ‘costernato | partecipo a dolore famiglia’

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Apprendo della morte di Flavia Franzoni. Sono costernato. La conoscevo da anni, ne apprezzai le qualità umane, l’intelligente discrezione e la fine postura verso le istituzioni negli anni in cui fui Ministro della Giustizia nel Governo guidato da suo marito, Romanocon sincera commozione aldi Romano e di tutta la sua famiglia”. Così in una nota il sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli Clemente. L'articolo CalcioWeb.

