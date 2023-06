Prodi | Gozi | ' affetto e amicizia per Flavia | abbraccio Romano'

... EURACTIV Italia ha intervistato Sandro, parlamentare europeo di Renew Europe, Segretario del ...: 'L'allargamento esige mutamenti istituzionali' In occasione della quarta edizione della ......ha intervistato Romano, Presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, già Presidente della Commissione europea e in Italia del Consiglio dei Ministri. Per saperne di più: ...Tra i partecipanti: Romano(Presidente della Commissione Europea (1999 - 2004) e due volte Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana), Sandro(European MEP for Renew ...

Flavia Prodi: Gozi, la ricordo con tanto affetto e amicizia - Europa Agenzia ANSA

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Ciao carissima Flavia, ti ricorderò sempre con tanto affetto e tanta amicizia. Un fortissimo abbraccio a Romano Prodi e a tutta la vostra bella famiglia”. Lo scrive su Twi ...