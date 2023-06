Prodi | Berlusconi? Un rivale ma entrambi europeisti

... fresche di vittoria elettorale dell'anno prima, con, per decidere in un confronto ampio, il '... è un mito estremista che ha prodotto o dittature sanguinarie o!' Infatti è la geniale ......volte (dopo appena un paio d'anni di governo) Romano, l'inventore dell'Ulivo, e l'unico in grado di battere per altrettante volte il Cavaliere al massimo della forza. Ma è un fatto:...Ed è proprio durante il secondo governochecon il "discorso del predellino" pone le basi per la nascita del Popolo della Libertà che manda in soffitta Forza Italia per un ...

Morte Silvio Berlusconi, le prime reazioni della politica: da Prodi a Salvini La7

Nella storia recente l’unico che si avvicina a Berlusconi è Romano Prodi con 1.608 giorni su 2 governi (è in sesta posizione). Quanto è durato il governo Conte Guardando i governi più recenti, il ...Le reazioni e le parole di cordoglio all'indomani della morte del leader di Forza Italia – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...