Probabili formazioni Italia-Spagna | semifinale Nations League 2022 2023

(Di martedì 13 giugno 2023) Ledi, match valevole per ladella UEFA. La Nazionale azzurra, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar, torna in campo per affrontare gli iberici e provare a portare a casa la finale della competizione continentale. Le furie rosse, dal loro canto, vogliono iniziare bene il nuovo corso dopo l’addio di De La Fuente e sperano di staccare il pass per l’ultimo anno. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di giovedì 15 nella cornice del Twente Stadion di Enschede e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; lo streaming, invece, sarà affidato a Rai Play. Ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici Roberto Mancini e Luis De La ...

LeSport [ 13/06/2023 ] Iniziano i lavori in viale Japigia e via Gentile Attualità [ 13/06/2023 ] Lecce, Colombo agli Europei Under 21 Sport [ 13/06/2023 ] Fiamme in appartamento:...Ledi Galles - Armenia GALLES (3 - 4 - 2 - 1) : Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; Wilson, Bale; Moore. CT: Page. ARMENIA (3 - 5 - 2): Yurchenko; ...LEFOGGIA: Dalmasso, Leo, Di Pasquale, Rizzo, Costa, Schenetti, Petermann, Frigerio, Bjarkason, Ogunseye,Peralta. All. Delio Rossi. LECCO: Melgrati, Celjak, Bianconi, Lepore, ...

Foggia-Lecco, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Il sito propone le ultime news in tempo reale su calciomercato, competizioni, conferenze live, probabili formazioni, ma anche approfondimenti editoriali e rubriche, foto e video ed eventi live, ...Le probabili formazioni di Foggia-Lecco, andata della finale playoff di Serie C, in campo alle 21.30 allo 'Zaccheria': FOGGIA (3-5-2):.