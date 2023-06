Primo anello in Nba per i Denver Nuggets | a dominare è l' europeo Jokic

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) Ci sono voluti 56 anni ma alla fine la città delle Rocky Mountains ce l'ha fatta: ihanno vinto il lorotitolo Nba, chiudendo la serie con Miami Heat sul 4-1, che cedono nel finale di una partita nervosa, sudata, confusa, con percentuali bassissime. Finisce 94-89 per i padroni di casa, guidati ancora una volta dal loro giocatore migliore, il serbo Nikola, autore di 28 punti, con 12 su 16 al tiro, ed eletto Mvp delle finali. Onore delle armi per Miami che nell'ultima partita, da dentro o fuori, ha sfoderato un'altra grande prestazione, tipo quella che aveva portato all'eliminazione in gara 7 di Boston. I floridiani hanno chiuso avanti ilquarto (24-22), avanti il secondo (51-44), avanti il terzo (71-70) e finito per tenere la testa avanti (89-88) a due minuti dalla fine, ...