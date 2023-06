“Primavera in auto d’epoca” | il tour tra Sannio e Irpinia è un grande successo

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiha ottenuto il raduno “in” organizzato dal Club Ruote Storiche Benevento che si è svolto domenica 11 giugno nei Comuni di San Nicola Manfredi (BN), Torrioni (AV), Petruro Irpino (AV) con una massiccia partecipazione di equipaggi pervenuti finanche dalle Puglie ed in particolare l’Associazione Veicoli Storici di Calvi. La prima accoglienza è stata offerta dal Sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo, nella piazza antistante la Casa Comunale, che, a bordo di una lussuosa Fiat 1100 nera del 1963, ha preceduto il corteo per le contrade di Torrioni, Pagliara, Monterocchetta. Successivamente, calda accoglienza con tanto di leccornie e spumantino sono stati offerti dal sindaco di Torrioni, Anna Oliviero con ...

“Primavera in auto d'epoca” , successo per l'evento del Club Ruote ... NTR24

