Prima l’auto rubata | poi lo spaccio di droga | “beccati” madre e figlio complici in affari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 giugno 2023) Avevano portato l‘auto in riparazione dal carrozziere ma era. I fatti sono emersi a gennaio scorso quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Albano Laziale, durante il controllo amministrativo all’interno di una carrozzeria di Nettuno, hanno trovato la vettura in questione. Ma non solo. Infatti, nel corso delle indagini trovata anche della. Arrestata poi anche ladell’indagato che, di fatto, lo aiutava nel portare avanti il proprio illecito giro di. Forzano la porta e provano a rubare la cassaforte, poi scappano su un’auto: aperta la caccia ai ladri I veicoli rubati e laNell’ambito dell’indagine veniva effettuata una perquisizione nelle abitazioni dei due uomini. All’interno del giardino di uno di loro, la Polizia Stradale ha ...