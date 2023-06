"Posso dire una cosa: ogni offensiva deve essere valutata, dopo che il potenziale offensivo del nemico è esaurito", ha aggiunto, "per quanto ne so, il potenziale offensivo dell'Ucraina è ...Elogiando i suoi uomini,sottolinea che "la maggior parte delle unità militari non ha ... non ci verranno date armi e munizioni Lo decideremo noi, come si, quando arriverà il tuono, ...Ma in casa russa la tensione è altissima: il fondatore della Wagner, Yevgeny, strappa di nuovo con il ministero della Difesa.infatti: 'Wagner non firmerà alcun contratto con Shoigu ...

Prigozhin dice di non essere sicuro se il Gruppo Wagner combatterà ancora in Ucraina Globalist.it

Il fondatore della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin continua la sua polemica a distanza con il ministero della difesa ...Il Cremlino vuole prendere il controllo del gruppo ma Prigozhin frena. Kiev intanto avanza: conquistati 7 villaggi ...