Previsioni sui prezzi delle criptovalute | LTC | XRP e ASI al momento della repressione normativa da parte della SEC

(Di martedì 13 giugno 2023) Litecoin è debole dopo la recente spinta dei ribassisti, ma potrebbe diventare rialzista in vista del suo dimezzamento. Nel frattempo, il prezzo di XRP si mantiene al di sopra del livello chiave mentre il caso SEC contro Ripple si avvicina ancora di più a una decisione del tribunale. Sia LTC che XRP hanno visto afflussi minori di prodotti di investimento la scorsa settimana, il che suggerisce una maggiore resilienzache probabilmente aumenterà AltSignals (ASI). Le notizie sulledi questa settimana sono state dominate dagli eventi relativi al giro di vite normativo sugli scambi dinegli Stati Uniti, con la SEC che ha fatto causa sia a Binance che a Coinbase. In mezzo a questo ci sono stati continui deflussi da prodotti di investimento in asset digitali. I venti ...

Ecco le: Per la giornata di oggi 13/06 attese precipitazioni sparse intermittenti, più insistentisettori centro - occidentali. Le precipitazioni potranno essere anche a carattere di ...... ma anche sul mercato immobiliare , dato che quest'ultimo vive prevalentementemutui. Basti ... si conferma il bene rifugio per eccellenza FoscheE se il prossimo 15 giugno la Bce dovesse ...In serata ancora piogge e acquazzonisettori alpini e in movimento verso la Pianura Padana. AL CENTRO Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto tra Abruzzo e basso ...

Le previsioni sui meeting FED e BCE di giugno 2023 SoldiOnline.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ancora piogge e temporali. Forse le ultime precipitazioni, dato che nei prossimi giorni dovrebbe scoppiare l'estate (almeno in Lombardia). Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, ...