Preston Mutanga | il talento di 14 anni che ha animato una scena di “Across the Spider-Verse”

(Di martedì 13 giugno 2023) S pider-Man:theè stato presentato in anteprima il 2 giugno con recensioni entusiastiche da parte dei fan e della critica, incassando 208 milioni di dollari in tutto il mondo solo nel weekend di apertura. Ma ciò di cui molti spettatori non si sono resi conto guardando il film di successo è che unainiziale non è stata animata da artisti professionisti veterani di Hollywood, bensì da un ragazzo di 14di Toronto. Il viaggio diversotheè iniziato quando ha deciso di ricreare il trailer interamente con i Lego. A gennaio ha postato l’impressionante video su Twitter e alla fine è arrivato a Phil Lord e Christopher Miller, che hanno diretto The Lego ...

Across The Spider-Versehired a 14-year-old to animate a LEGO sequence in the movie. Preston Mutanga, from Toronto, Can ...