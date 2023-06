Premio ' L' Oréal-Unesco for Women in Science' | Magazù in giuria

(Di martedì 13 giugno 2023) Palermo, 13 giu. (Adnkronos) - "Un onore per me fare parte di questache ogni anno premia delle ricercatrici che riescono a confermarsi un‘eccellenza scientifica, nonostante le difficoltà connesse all'avanzamento di carriera”. A dirlo il prof. Salvatoredecano di Fisica del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'Università di Messina, partecipando alla premiazione che si è svolta nella Sala Auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano la XXI edizione italiana del‘L'Forin', ilinternazionale, lanciato nel 1998 da L'e organizzato insieme alla Commissione italiana per l', che ...

... 'In qualità di senatrice della Repubblica Italiana - sottolinea Malpezzi - ritengo di dover ringraziare questo, perché due delle premiate torneranno in Italia. Questo è un passaggio ...... spaziano in ogni campo della scienza, i sei progetti di ricercatrici under 35 vincitori della XXI edizione italiana delL'Oreal Unesco "Per le Donne e la Scienza" . La consegna delle sei ...La XXI edizione italiana delL'Oreal - UNESCO 'Per le Donne e la Scienza', che dal 2002 ad oggi ha permesso a ben 112 giovani ricercatrici, grazie alla Borsa di studio del progetto L'Oreal - UNESCO, di portare avanti i ...