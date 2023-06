Premio Fair Play Menarini a giovani atleti il 19 giugno al Coni

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. - Conto alla rovescia per il XXVIIinternazionaleche, dal 3 al 5 luglio, ospiterà le leggende dello sport a livello mondiale in una tre giorni di eventi tra ...

... sarà consegnato ai tre vincitori lunedì 19 giugno alle ore 12:00, durante la conferenza stampa di presentazione della XXVII edizione delPlay Menarini a Roma nel Salone d'onore del Coni, ...... sarà consegnato ai tre vincitori lunedì 19 giugno alle ore 12:00, durante la conferenza stampa di presentazione della XXVII edizione delPlay Menarini a Roma presso il Salone d'Onore del ...Alvaro Gobetti e il docufilm Bigger than us vincitore delYoung Juri al 62° Festival dei ... C Sportidea Caleidos, Coro MyLady e Giovanna Mais, Giocatorino e Wherewolf Piemonte, Gruppo Folk ...

dayitalianews Premio Fair Play Menarini categoria 'Giovani', appuntamento al CONI il 19 giugno - DayItaliaNews

Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) – Conto alla rovescia per il XXVII Premio internazionale Fair Play Menarini che, dal 3 al 5 luglio, ospiterà le leggende dello sport a livello mondiale in una tre gior ...ROMA (ITALPRESS) - Prosegue il conto alla rovescia per il XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini che, dal 3 al 5 luglio, ospiterà le leggende dell ...