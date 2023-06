 Premiazione Mediastars 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 13 giugno 2023) La serata di Premiazione del Premiocelebra l’eccellenza della comunicazione: Creeo Studio trionfa con il progetto “Chocolate by nature” per ICAM e il rebranding per il restyling del logo e del packaging dello storico marchio Leone Dell’era. È con grande entusiasmo che annunciamo il successo di Creeo Studio durante la Serata di Premiazione della XXVII edizione del Premio– Il premio tecnico della pubblicità, fra i più autorevoli riconoscimenti nazionali per il settore dell’advertising e non solo. L’evento si è tenuto lo scorso 9 giugno, presso l’Auditorium Testori – Sede Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1, a Milano. Durante la cerimonia di premiazione, Creeo Studio ha conquistato il podio grazie a due progetti che hanno saputo distinguersi per creatività e funzionalità e hanno ricevuto l’ammirazione del pubblico e ...