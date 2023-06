Preghiera della sera 13 Giugno 2023 | “Donami la gioia perfetta”

(Di martedì 13 giugno 2023) “la”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Stavolta lamariana dell' - tradizionale appuntamentodomenica - si è svolta in modo insolito, senza essere guidata dalla voce di Bergoglio che all'internosua stanza quei ...Matteo Zuppi, in queste ore a Roma per impegni Cei, appena appresa la notiziamorte di Flavia Franzoni Prodi, esprime a nomeChiesa di Bologna vicinanza nella, cordoglio e ...'Berlusconi era lontanissimo dalle mie idee, tuttavia ha rappresentato una pagina importante... Berlusconi si era recato nella città serafica per raccogliersi insulla tomba del Santo. ...

Preghiera del Mattino MARTEDI 13 GIUGNO 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Kata, la bambina scomparsa a Firenze, non è ancora stata ritrovata. E mentre la polizia impiega i droni per le ricerche, scattano accertamenti a Bologna.Bimba scomparsa a Firenze, da quattro giorni ormai non si hanno notizie Katalya Alvarez, la piccola peruviana di 5 anni che abitava con la madre e un fratellino nell'ex albergo Astor ...