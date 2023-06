Pozzuoli | venerdì una fiaccolata per il centro storico

Leggi su ilblogdigio

(Di martedì 13 giugno 2023) La salute dell’area Flegrea è a rischio. Per la discarica di Via Provinciale Pianura, recentemente sequestrata perché colma di rifiuti tossici, quali sono i progetti di bonifica. Nel provvedimento di sequestro è indicato che lo stesso proprietario del suolo, sotto la sorveglianza dei Carabinieri dei NOE, ha il compito di provvedere alla messa in sicurezza. Il Blog di Giò.