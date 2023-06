Poste cancella questo buono fruttifero a gran sorpresa

Leggi su consumatore

(Di martedì 13 giugno 2023) Amaradaitaliane per tutti i clienti e non solo:to all’improvviso unpostale piuttosto gettonato. Ecco di quale si tratta e perché Si registrano novità importanti perItaliane in questi giorni. Aggiornamenti che puntualmente avvengono più volte durante l’intera annata e che trova proprio in questi giorni un nuova L'articolo proviene da Consumatore.com.